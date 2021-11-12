Baba oğul Hazal Kaya'sız duramadılar! Ali Atay ve Fikret Ali'nin canlı yayına musallat olduğu anlar dikkat çekti!

FOX TV'de ilk bölümüyle izleyici karşısına geçen Misafir dizisinde Gece karakterini oynayan oyuncu Hazal Kaya, dizinin ilk gösterimi öncesi sosyal medyadan soruları yanıtladı. Canlı yayında mesajları yanıtlayan Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın sürpriz mesajını görünce ne yapacağını şaşırdı.

"AŞKIM CANLI YAYINDAYMIŞSIN"

Ekranlardan bir süredir uzak kalan, Misafir dizisi ile dizi dünyasına tekrar dönen güzel oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından canlı yayın yaparken eşi Ali Atay'dan komik bir mesaj geldi. Atay, "Aşkım canlı yayındaymışsın arıyorum ben de seni deli gibi." ifadeleri ile canlı yayına katılan herkesi güldürdü.

Uzun süren ekran orucuna FOX Tv'de Misafir dizisi ile son veren güzel oyuncu, Buğra Gülsoy ile rol aldıkları dizinin ilk bölümünde izleyiciden beğeni aldı.

Öte yandan Hazal Kaya canlı yayındayken, oğlu Fikret Ali de geldi. İşte o anlar...