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Baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Bursa'da Sami Y.'nin evlerinin bahçesinde salça kazanı yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı Nuri. Y, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Bursa'da Sami Y.'nin (54) evlerinin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı Nuri Y. (30), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis tarafından başlatılan çalışmayla cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Nuri Y. sabah saatlerinde husumetl olduğu babası Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı aldı. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu.

Yine iddiaya göre, dede ve torun, Sami Y.'yi darbetmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp Nuri Y.'ye ateşledi. Ardından tüfeği babası Nuri Y.'ye doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Sami Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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