Baba ve 3 çocuğu yangında hayatını kaybetti! Annenin kurtarma çabaları yeterli olmadı

Olay Sakarya’nın Geyve ilçesinde Bağcaz Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde gerçekleşti. Sobanın alevlenmesiyle çıkan yangında 37 yaşındaki Bayram Bekçi ve çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1), hayata gözlerini yumdular. Dakikalar önce kapıya çıkan Anne Pınar Bekçi ve yaralanan 4 yaşındaki Eymen hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisi devam ediyor. Hayata gözlerini yuman baba ve çocuklarının cenazeleri memleketleri Trabzon’a nakledildi.

HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde yangında yaşamını yitiren baba ve 3 çocuğu için cenaze töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Aslan Uzan, İlçe Belediye Başkan vekili Ali Bayram Tanrıverdi ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Gerçekleşen yangında oğlu ve 3 torununu kaybeden dede Necmettin Bekçi ayakta dururken zorlandı. Bir süre tabutların başında gözyaşı döktü.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Baba ve 3 çocuğu Çavuşlu Merkez Camii’nde öğlen kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları içerisinde mahallede bulunan aile mezarlığına gömüldü.

Son anda yangından kurtulan anne Pınar Bekçi’nin, tatil amacıyla kaldıkları evin önünde bulunan ayakkabıları yağmurdan korumak amacıyla dışarı çıktığı, bu esnada alevler arasında kalan ailesini kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. O dehşet anlarında sadece oğlu Eymen’i kurtarabildiği bildirildi. 4 yaşındaki Eymen Ankara’da tedavi altında bulunuyor ve durumu kritik.