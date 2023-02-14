Baba ve kızı 209'uncu saatte enkazdan sağ çıkarıldı! Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle sarsıldı. Can kaybı 35 bini aşarken yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürerken arama ve kurtarma ekipleri, felaketin 9.gününde yeni mucizelere imza attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında bir baba ile kızının sağ olduğunu belirledi.

PARMAĞINI KALDIRIP, KELİME-İ ŞAHADET GETİRDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Fatma isimli kız ve babası, deprem felaketinin 209.saatinde sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Genç kız enkazdan çıkarılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” diyerek kelime-i şahadet getirdi.

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EKİPLER MOTİVE OLDU

Genç kız sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber umutları yeşertip ekipleri daha da çok motive etmeye başladı.