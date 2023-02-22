Babajide İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babajide İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babajide İsaiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babajide İsaiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babajide İsaiah 1 Ağustos 2001 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Babajide Ezekiel Isaiah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babajide İsaiah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Babajide İsaiah'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Babajide İsaiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babajide İsaiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babajide İsaiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babajide İsaiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Right2Win SA

31 Mart 2022 yılında Slavia Prag B

Babajide İsaiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babajide İsaiah şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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