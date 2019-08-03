Yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı 2017 yapımı Babam filmi bu akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Babam filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? konuları internette çokça aratıldı. İşte Babam filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

BABAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yusuf Tunalı’nın (Çetin Tekindor) “Tunalı Sardalya” adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif’le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf’un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritecektir.

BABAM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Babam filmi güçlü ouuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Çetin Tekindor (Yusuf Tunalı)

Tunalı Sardalya balık konserve imalathanesinin sahibi, Arif’in babası.

Melisa Şenolsun (Feride)

Atama bekleyen genç bir Türkçe öğretmenidir. Atanamadığı için bir süre dershanede çalıştıktan sonra ayrılır ve Yusuf’un konserve fabrikasında işe girer.

Berker Güven (Arif Tunalı)

Yusuf’un zihinsel engelli oğlu.

Erkan Kolçak Köstendil (Deniz)

Yusuf’un sağ kolu, küçüklüğünden beri sardalya fabrikasında çalışır.

BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KAÇ YAŞINDA?

Ali Düşenkalkar 58 yaşındadır.

Seray Gözler 57 yaşındadır.

Cezmi Baskın 70 yaşındadır.

Ali İhsan Varol 42 yaşındadır.

Erkan Kolçak Köstendil 36 yaşındadır.

Çetin Tekindor 73 yaşında.

Melisa Şenolsun 22 yaşında.

Berker Güven 24 yaşında.



BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Babam filminin çekimleri Çanakkale'de yapılmıştır.