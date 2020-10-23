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  3. Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. 

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde oturan Mehmet Ş. (50) ile oğlu Egemen Ş. (29) arasında araba kullanımı konusunda tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜYÜNCE BABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Egemen Ş, babasını göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Mehmet Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki Egemen Ş, tartıştığı babasını defalarca bıçakladı!26 yaşındaki Egemen Ş, tartıştığı babasını defalarca bıçakladı!

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Egemen Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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