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  3. Babasını darbeden adamı daberderek öldürdü

Babasını darbeden adamı daberderek öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Burkay K., daha önce babasını darbettiği iddia edilen kalp hastası Hasan Ayaz'a şiddet uygulayarak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Babasını darbeden adamı daberderek öldürdü

Zonguldak'ın  Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Burkay K.(20), daha önce babasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58), döverek ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, saat 11.00 sularında Filyos beldesinde hemzemin geçit önünde meydana geldi. İddiaya göre Burkay K., geçen hafta babasını darp eden Hasan Ayaz ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Burkay K., Hasan Ayaz'ı darbetti. Kalp hastası olan Hasan Ayaz'ın bilinci kapandı.

Babasını darbeden adamı daberderek öldürdü

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, hayatını kaybetti. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olay sonrası Jandarma ekipleri, Burkay K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

Berna Akkaya
Editör


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