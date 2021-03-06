Babasını defalarca bıçaklayıp kaçtı! Şüpheli her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre saat 06.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde 806 sokakta bulunan bir evde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan A. isimli şahıs ile babası Türkettin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanılan tartışma sonrası Erkan A., babası Türkettin A.'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs her yerde aranıyor.

BABANIN DURUMU AĞIR

Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan baba Türkettin A.'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altında alınan babanın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler babasını defalarca bıçaklayarak kaçan Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



