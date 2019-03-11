Babasını kafasından bıçakladı

Adana'da meydana gelen olayda, İsmail A., iddiaya göre para istediği üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile evde tartışmaya başladı. Para alamayan İsmail A., Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Kavga seslerini duyup, eve gelen komşuları, Sertkaya'yı başına saplanmış bıçak ile görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Sertkaya, olay yerine sevk edilen ambulans ile başına bıçak saplanmış halde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sertkaya'nın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan İsmail A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.