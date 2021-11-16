Babasının cesedini 1 yıl evde sakladı! "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" diyerek polise kendini ihbar etti!

Dehşete düşüren olay Japonya'nın Mie eyaletinde meydana geldi.

54 yaşındaki bir şahıs, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

POLİSİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan incelemeler sonrası şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

"EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖLümleri BİLDİRMEDİM"

Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi. Şahısların kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.