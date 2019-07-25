Babasının silahı ile oynuyordu! Kendisini vurdu
Malatya Akçadağ'da babasının silahı ile oynayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendisini vurdu. Küçük kız hayatını kaybetti.
Olay, Malatya Akçadağ'daki Keklikpınar Mahallesi'nde gerçekleşti.
Ailesiyle birlikte yaşayan Elif Gültekin evde babasının tabancası ile oynarken kendini vurdu.
KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Silahın ateş almasıyla göğüs kısmında yaralanan Elif Gültekin yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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