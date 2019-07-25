Babasının silahı ile oynuyordu! Kendisini vurdu

Olay, Malatya Akçadağ'daki Keklikpınar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Ailesiyle birlikte yaşayan Elif Gültekin evde babasının tabancası ile oynarken kendini vurdu.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Silahın ateş almasıyla göğüs kısmında yaralanan Elif Gültekin yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.