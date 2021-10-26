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  3. Babasının tabutu önünde seksi poz veren sosyal medya fenomeni, linç edildi!

Babasının tabutu önünde seksi poz veren sosyal medya fenomeni, linç edildi!

Ölmüş babasının tabutu önünde, seksi poz veren sosyal medya fenomenine tepkiler çığ gibi büyüyor. Genç kadının paylaşımı sosyal medya platformlarında viral oldu.

Babasının tabutu önünde seksi poz veren sosyal medya fenomeni, linç edildi!

25 yaşında olduğu bilinen sosyal medya fenomeni geçtiğimiz günlerde babasının vefat ilanını yayınlamış ve konuya ilişkin yeterli açıklama yapmayıp, sadece üzgünlüğünü dile getirmişti. Yaptığı paylaşımın ertesi gününde, babasının cenazesine katılan genç kadın, üzeri açık tabut önünde poz verdi. Cenazeye mini siyah bir elbiseyle katılan genç kızın pozu, takipçilerini çileden çıkardı.

Babasının tabutu önünde seksi poz veren sosyal medya fenomeni, linç edildi!

TAKİPÇİLERİ FOTOĞRAFIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Tabutun önünde, siyah askılı mini elbisesiyle poz veren sosyal medya fenomeninin duruşu da dikkat çekti. Takipçilerinin çoğunluğu "poponu dışarı çıkarmaya çalışma, orası yanlış yer" yorumunda bulundu. Tabutun açık olması ve başında Amerikan bayrağının olması ise, ölen babanın asker olabileceğine işaret edildi. 

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı bu fotoğrafın sosyal medyada viral olmasının ardından  Reddit’te de yayınlandı. Kullanıcıların tepkisi ise çok sert oldu. "Vay canına bu inanılmaz derecede saygısızca değil mi?" "Çok korkunç!" "Çok üzücü, umarım bu saygısızlığı için biri ona bağırmıştır" ifadeleri yer aldı. Kullanıcıların fotoğrafın kaldırılması için platformlara mesaj attıkları öğrenildi.

Birçok kişi de fotoğrafların tepki toplamak ve viral hale gelmek amacıyla bu şekilde çekildiğini öne sürdü.

 

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