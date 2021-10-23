Babasının yemek yemediği için yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Hazal'dan acı haber! Annesi kahroldu...

Edinilen bilgilere göre olay 19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde oldu. Yaklaşık bir ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz (27) hastanede tedavi gören bebeğini görmek için hastaneye gitti. 1,5 yaşındaki kızı Elif Hazal h ve eşi Mehmet Yılmaz evde kaldı.

Mehmet Yılmaz, yemek yedirmek istediği kızı Elif Hazel yemek yemeyince yumruk attı. Aldığı darbe sonucu küçük kız bir anda yere yığılınca Mehmet Yılmaz durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı küçük kız ambulansla hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda tedavi altına alındı. Burada Elif Hazel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"EKMEĞİ YERE ATTI BENDE VURDUM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler gözaltına aldıkları baba Mehmet Yılmaz'ı sorguya aldı. Kızına yumruk attığının itiraf eden Yılmaz'ın “Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği kaydedildi.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan kızını kaybeden acılı anne Duygu Yılmaz, Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan kızının cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.