Babatunde Ogungbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babatunde Ogungbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babatunde Ogungbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Babatunde Ogungbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Babatunde Ogungbe {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Babatunde Ogungbe Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Babatunde Ogungbe'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Babatunde Ogungbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Babatunde Ogungbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Babatunde Ogungbe şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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