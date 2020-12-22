Bu yıl koronavirüsün gölgesinde gireceğimiz yeni yıl da, dışarı çıkmanın yasak olduğu günlerde birçok insan evlerinde yılbaşını kutlayacak. Yeni yıla girerken ebeveynlerine yılbaşı hediyesi almak isteyen insanlar, 'Babaya yılbaşı hediyesi ne alınır?' sorusunu soruyor. Bizde bu soruyu haberimizde yanıtladık. İşte, yılbaşında babaya alınabilecek hediyeler...

YILBAŞINDA BABAYA ALINABİLECEK HEDİYELER

Yılbaşında babaları en fazla sevindirecek hediyeler, onların en sevdiği hediyeler olabilir. İşte yılbaşında babalara en çok alınan hediyeler:

Bakalar için de yine soğuk kış günleri için kabanı yoksa sıcak bir kaban veya kazak alınabilir.

Yaşına göre gösterişli bir atkı alınabilir.

Meslek olarak çalıştığı alanla ilgili şık bir hediye düşünülebilir.

Babaların en sevdiği şeyler arasında ellerinden düşürmediği tespihler vardır. Şöyle şık ve kullanışlı bir tespih alınabilir.

Mesela zevkine göre spor veya klasik bir saat alınabilir ki günün her vakti baktığında sizi hatırlasın.

Yine evde giyebileceği sıcacık bir eşofman takımı alınabilir, terlik takımı alınabilir.

Mesela tavla oynamayı seven babalar için tavla takımı alınabilir.

Başka bir tercih olarak kemer veya cüzdan alınabilir.

Memur olarak çalışan babalar için kravat veya ekonomik duruma göre takım elbise alınabilir.

YILBAŞINDA AÇIK OLACAK YERLER

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Hafta sonları da balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

YILBAŞINDA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler yasak boyunca kapalı olacak. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Kovid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, alkol yasağının 4 gün uygulanacağı belirtildi.

Genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" ibaresi, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağına işaret etti.