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Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7112.14
 
Meslek Adı : Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
 
Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
 
Meslek Grubu : Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
 
Meslek Birim Grubu : Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı :İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, baca temizleme ön hazırlığı, baca ve yatay duman kanalı bağlantısı ile bacaya ait ilave donanımların temizlenmesi işini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) mesleği için “2132.42” kod olarak kullanılır iken Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri) mesleği için “2622.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Meslek Kodu “7112.14” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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