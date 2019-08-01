Bacakları kesik halde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yanındaki trafonun çevresinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Polisin olay yerine gelmesinden sonra yapılan ilk incelemelerde kadının 50 yaşlarında olduğu tespit edilmişti. Cesedin bacaklarının ise kopuk olduğu belirlenmişti.

KOPUK BACAKLAR BİNANIN 4. KATINDAKİ BALKON BOŞLUĞUNDA BULUNDU!

Bina ve çevresinde yapılan incelemelerde ise kadının kopmuş bacakları binanın 4’üncü katındaki balkon boşluğunda bulundu. Polis, bulunan cesedin İran asıllı Fardis G.'ye ait olduğunu ve kadının aynı binada 31. katta oturduğunu tespit etti.

Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir şekilde çalışma yaparken, savcı da olay yerine gelerek uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, kadının cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna gönderildi.