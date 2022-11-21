Bacakları şişip iltihaplanan Saliha Genişçiler tedavi olmak istiyor

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Saliha Genişçiler, bacaklarının yavaş yavaş şişmeye başladığını fark etti. Durumu çok önemsemediği için hastaneye başvurmayan Genişçiler'in bacakları yaklaşık 5 ay önce ise tamamen şişti ve iltihaplandı. Ağrıları ve şişlikleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Genişçiler kızının evine yerleşirken, bir yandan da tedavi olmak için hastaneye başvurdu. Ancak Genişçiler'in iddiasına göre hastaneler, pandemi nedeniyle kadını kabul etmedi.

İHTİYAÇLARIMI GİDERMEKTE ZORLANIYORUM

Saliha Genişçiler'in durumuyla ilgili konuşan hayırsever Berrin Güner, "Pandemi nedeniyle bu hastanın çoklu odalarda yatırılamayacağını söylediler. Özel hastanelerden destek almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.