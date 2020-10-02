Bacanağı ile baldızını öldüren özel harekatçının cezası belli oldu!

Erzurum'da baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldüren ve yargılandığı davanın ilk duruşmasındaki ifadesinde "Attığım adam sağ kalmaz" diyen eski uzman çavuş Mükremin Turan(41), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezası verilen Turan, kararı duyunca "Vatan sağolsun" dedi.

Olay, 9 Mayıs akşamı saat 22.00 sıralarında, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Taciz suçlamasıyla yargılandığı davada ceza alması üzerine meslekten ihraç edilen uzman çavuş Mükremin Turan, bacanağı Fatih Özmen'i öldürmek için pusu kurdu.

Turan, eşi Hülya Özmen ile evden çıkıp, 25 LE 192 plakalı otomobiline binen Fatih Özmen'i tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da baldızı Hülya Özmen'e ateş etti. Ağır yaralanan Hülya Özmen de kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mükremin Turan, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yıllık evli olan Hülya-Fatih Özmen çifti ise yan yana toprağa verildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

2 çocuk babası Mükremin Turan hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Turan, ilk duruşmada verdiği ifadesinde, çifte cinayeti şöyle anlattı:

"Ben devlet tarafından yetiştirilmiş eski bir özel harekâtçıyım. İstesem onun bütün ailesini bir şekilde öldürürdüm. Hatta çıplak elle de öldürebilirdim. Silahımın iki yedek şarjörü vardı. Olay günü Fatih'i aradım, hal hatır sordum. Bana nerede olduğumu sordu. Normalde sabah eylemi gerçekleştirecektim, ancak kendisi bana "Neredesin, gelip seni alayım?" deyince ben de işimi sabaha bırakmadım. Hülya bana zor dönemlerimde maddi destek vermişti. Ona zarar vermek istemedim. Arabayı görecek şekilde 20-30 metre mesafede bulunuyordum. Fatih'i arabanın içinde görünce eşim Fatma'yı ardım, canlı olarak olayı duymasını istedim. Normal bir şekilde sohbet etmeye başladım. Aracın yanına gittim. Fatih şoför koltuğunda oturuyordu. Silahın ucuyla cama iki kez vurdum. Diğer elimle kapıyı açtım ve Fatih'in kafasına doğru ateş ettim. Bu sırada Hülya diğer kapıyı açarak, araçtan atladı. Bir ara Hülya'nın aracın diğer tarafından koşarak bana doğru geldiğini gördüm. Hülya'nın çantasında bir şey olabilir diye düşünerek silahı, doğrulttum. Bagaja yaslandığımda ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde silahın namlusu Hülya'ya doğru duruyordu, Hülya yerde yatıyordu. Aracıma bindim, sokaklarda bir süre gezdim. Sonra Fatma'nın evinin önüne gittim, bir sigara içtim. Silahtaki mermileri saydım. En az 11 mermi attığımı anladım. Bu sırada bir polis memuru aradı, nerede olduğumu sordu. Ben polise "İkisi de mi öldü?" diye sordum. Polis memuru bana yaralı olduklarını söyledi. Ben de "Attığım adam sağ kalmaz, bana doğruyu söyle" dedim. Fatma'ya 32 bin TL'yi kan parası olarak gönderdim."

'KARDEŞİMİN HAMİLE OLDUĞUNU BİLİYORDU'

'Aynı duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma Yılmaz ise Mükermin Turan ile olaydan 1,5 ay önce ayrı yaşamaya başladıklarını belirterek, "15 yıllık evliliğimiz vardı. İlk çocuğum dünyaya geldiğinde kız çocuk olması nedeniyle bana şiddet uyguladı. Hatta çocuğu hastanede bırakıp gitmeyi teklif etti. Üç yıl sonra ikinci çocuğum da kız olarak dünyaya gelince şiddet olayları iyice arttı. Doğumdan sonra bir günlük çocuğumla beni kapıya attı ve evi talan etti. Erzurum'daki ailemin yanına yerleştim. Ailemin evine geldi, kapısını kırdı. Bu yüzden 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Fatih ve Hülya'nın mutluluklarını, bağlılıklarını kıskandı. Olay günü iftar yemeğinden sonra kızım Şevval geldi ve "Babam aradı çok sevinçli sen de güzel konuş, barışın" dedi. Telefonda bana "Senin için kötü, benim için güzel bir haber, sana bir sürprizim var. Yarın ailene şivan ateşi bırakacağım. Sana öyle bir acı vereceğim ki ölümden beter olacaksın" dedi. Ben de "Başkasıyla ne işin var, gel beni öldür" dedim. Bu sırada sanık tabancayla doldur boşalt yapıyor sesini bana dinletiyordu. Ciddi olduğunu anlayınca yalvarmaya başladım. Düğün neşesi gibi neşeli bir ses tonuyla konuşuyordu. Telefonu kapattıktan sonra kardeşim ile karakola gittik. Karakolda bulunduğum sırada aradı, sesini hoparlöre verdim. "Çayı demle geliyorum" dedi.

Art arda silah sesleri geldi. Hülya'nın çığlıklarını duydum. Hülya, "Katil, biz sana ne yaptık?" diye bağırdı. Kendimden geçmiştim. Uyandığımda internet bankacılığından telefonuma mesaj geldi. Sanık tarafından hesabıma "kan parası" diye 32 bin TL gönderildiğini gördüm. Olaydan 10 dakika sonra bu para hesabıma gelmiş. Tüm ailemin isimlerini sayarak, yok edeceğini söyleyip, "Ölene kadar bu acıyla yaşayacaksın, seni öldürmeyeceğim" demişti. Hülya ile 20 gün önce hastaneye gitmiştik. Hamileydi. Kardeşimin hamile olduğunu biliyordu" dedi.

Acılı ailenin avukatı Tolga Terzioğlu da sanığın eylemi gerçekleştirirken canavarca hisle hareket ettiğine dikkati çekerek, "Hülya Özmen'in hamile olmasının da dikkate alınması gerekir. En üst sınırdan mahkûmiyet hükmü tesis edilerek, tüm kamu vicdanını bir nebze olsun rahatlatacak mahiyette, ibretlik bir ceza olacağı noktasında mahkemeye güvenimiz tam" diye konuştu.

Tutuklu sanık Mükremin Turan (41) bugün görülen 2'nci duruşmada, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezası verilen Mükremin Turan, "Vatan sağolsun" dedi.