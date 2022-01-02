Badat ne demek, TDK'ya göre Badat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Badat ne demek? Badat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi badat kelimesi. Peki badat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre badat nedir, badat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BADAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Badat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre badat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması

