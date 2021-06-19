Bade İşçil’den Ekrem İmamoğlu’nu üzecek çöp etiketi! Açtı ağzını yumdu gözünü, Neler söyledi neler!

Bade İşçil, Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ü ziyaret etti. Oyuncu, önce evlerinin bahçesindeki dut ağacına çıkıp dut topladı. Topladığı dutları yediği anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan İşçil, "Adamın dutları olmuş" notunu yazdı. Her anını takipçileriyle paylaşan Bade İşçil, ada çevresinde gezintiye çıktığı anlarda sokaklarda biriken çöp yığınlarını görünce şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi.

EKREM İMAMOĞLU'NA MESAJ GÖNDERDİ!

Büyükada'da gezintiye çıkan İşçil, gördüğü manzara karşısında üzüntüsünü gizleyemedi. Çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını gören oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu paylaştığı gönderide etiketleyerek, İBB başkanına mesaj gönderdi.

"YAZIK! BUGÜN GREV Mİ VAR?"

Ada'da biriken çöplerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, "Burada bugün grev mi var?" dedim ama insanları, "Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan" diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" diyerek, Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.