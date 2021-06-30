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Badegül isminin anlamı nedir, Badegül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Badegül isminin anlamı; Gül renkli şarap. Bu içeriğimizde Badegül isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Badegül isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Badegül isminin anlamı nedir, Badegül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Badegül isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Badegül ismi ne demek, Badegül ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Badegül isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Badegül İsminin anlamı nedir? TDK Badegül anlamı:

Gül renkli şarap. TDK'da geçmiyor.

Badegül İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor.

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Badegül isminin kökeni:

Badegül ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Badegül isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Badegül isminin rengi:

Buğday

Badegül ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Badegül isminin Harf Analizi Nedir ?

Badegül ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Badegül isminin Numerolojisi Kaçtır?

Badegül ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

D : 5

E : 6

G : 8

Ü : 26

L : 15

= 63 Badegül İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

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Badegül isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Badegül ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Badegül isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   A: 1   D: 4   E: 5   G: 7    Ü: 3   L: 3 = 25

2 5 = 7 Kader sayısıdır

Badegül isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

 

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