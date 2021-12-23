Badehu ne demek, TDK'ya göre Badehu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Badehu ne demek? Badehu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi badehu kelimesi. Peki badehu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre badehu nedir, badehu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BADEHU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Badehu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Badehu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre badehu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ondan sonra

