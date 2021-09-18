Badem Tırnak ne demek, TDK'ya göre Badem Tırnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Badem tırnak ne demek? Badem tırnak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi badem tırnak kelimesi. Peki badem tırnak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre badem tırnak nedir, badem tırnak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Badem tırnak kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Badem tırnak kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BADEM TIRNAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Badem tırnak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre badem tırnak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Badem biçiminde uzunca tırnak

