ÖSYM duyurdu! 2021-ALES 2 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleriALES 2 sınavında kalem veriyorlar mı 2021? ALES sınavında kalem ve silgi veriliyor mu?Show TV Murat Nişancalı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Nişancalı öldü mü, neden öldü?Binit ne demek, TDK'ya göre Binit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıShow TV tanıtım seslendiricisi Murat Nişancalı hayatını kaybetti!Ünlü sanatçı Selehattin Alpay'ın acı günü!Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!SON DAKİKA! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!Badem Tırnak ne demek, TDK'ya göre Badem Tırnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Badem Tırnak ne demek, TDK'ya göre Badem Tırnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Badem Tırnak ne demek, TDK'ya göre Badem Tırnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Badem Tırnak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Badem Tırnak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Badem Tırnak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Badem Tırnak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Badem Tırnak ne demek, TDK'ya göre Badem Tırnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Badem tırnak ne demek? Badem tırnak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi badem tırnak kelimesi. Peki badem tırnak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre badem tırnak nedir, badem tırnak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Badem tırnak kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Badem tırnak kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BADEM TIRNAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Badem tırnak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre badem tırnak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Badem biçiminde uzunca tırnak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT