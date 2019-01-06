Bademin faydaları nelerdir? Çiğ mi kavrulmuş mu badem yemeli?

Çağımızın önemli hastalıklarının başında olan stres ve kanser çeşitlerine karşı bünyeyi koruyucu özelliği olan bademin insan sağlığına daha birçok faydası bulunmaktadır. Son derece yüksek besin değerine sahip olan bademin faydaları nelerdir? Badem neye iyi gelir? Badem hangi hastalıklara iyi gelir? Çiğ badem mi kavrulmuş badem mi yemelidir?

BADEM NEDİR?

Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketimektedir. Bademin bir yan ürünü olan badem sütü aynı zamanda lezzetli bir içecek ve inek sütüne alternatif besindir.

Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığıda besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır.

BADEMİN FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR?

Cildi koruyor

Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor.

Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Kan şekerini düzenliyor

Badem karbonhidrattan fakir posadan ve yağdan zengin olması sebebi ile tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor.

Kan basıncını düşürüyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir” diyor.

Kabızlığa iyi geliyor

Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor.

Kemikleri güçlendiriyor

Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor.

Damar sertliğini önlüyor

Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor.

Kansere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir” diyor.

ÇİĞ BADEM Mİ KAVRULMUŞ BADEM Mİ?

Kavrulmamış Tuzsuz Badem 1 avuç 25 gram 143 kalori (çiğ badem)

Kavrulmuş Tuzlu Badem 1 avuç 25 gram 150 kalori

Protein, lif, E ve B vitaminleri ile mineraller açısından oldukça zengin olan badem, yağ içeriği ve kalorisi yüksek besinlerden biri. Bakalım kalorileri birbirine yakın olan kavrulmamış tuzsuz badem ile kavrulmuş tuzlu badem arasında ne gibi farklar var?

–Kavrulmamış tuzsuz bademin lif içeriği kavrulmuş tuzlu bademe göre daha fazladır.

–Kavrulmuş tuzlu badem kavurma işlemi sırasında ısıya maruz kaldığından besin değerlerinde kayıplar yaşanır.

–Kavrulmuş tuzlu bademin raf ömrü çiğ bademe göre daha uzundur.

–Kavrulmuş bademin kavrulurken aldığı ısı sağlıklı yağların hasar görmesine sebep olur.

–Çiğ bademin bakteri bulundurma riski kavrulmuş bademe göre daha fazladır.

–Badem kavrulduğu zaman içerisindeki nemi kaybeder. Oluşan nem farkından dolayı gram başına düşen yağ miktarı çiğ bademe kıyasla kavrulmuş bademde daha fazladır.

–Tansiyon sorunu olanlar içerdiği tuz miktarından ötürü kavrulmuş bademi değil, çiğ bademi tercih etmelidirler.