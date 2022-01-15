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Baderna ne demek, TDK'ya göre Baderna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baderna kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baderna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baderna nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baderna kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baderna ne demek, TDK'ya göre Baderna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baderna ne demek? Baderna TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baderna kelimesi. Peki baderna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baderna nedir, baderna kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BADERNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baderna kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Baderna kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre baderna kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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