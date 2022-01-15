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Badire ne demek, TDK'ya göre Badire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Badire kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Badire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Badire nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Badire kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Badire ne demek, TDK'ya göre Badire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Badire ne demek? Badire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi badire kelimesi. Peki badire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre badire nedir, badire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BADİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Badire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Badire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre badire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum

BADİRE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nasıl oldu da deminki badireden sağ salim kurtulabildi?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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