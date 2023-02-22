Badmus Nurudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badmus Nurudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Badmus Nurudeen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Badmus Nurudeen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.