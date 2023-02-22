Badmus Nurudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badmus Nurudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badmus Nurudeen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Badmus Nurudeen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Badmus Nurudeen {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Badmus Nurudeen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Badmus Nurudeen'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Badmus Nurudeen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Badmus Nurudeen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Badmus Nurudeen şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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