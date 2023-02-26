Badra Ali Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badra Ali Sangare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Badra Ali Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Badra Ali Sangare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Badra Ali Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badra Ali Sangare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Badra Ali Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badra Ali Sangare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badra Ali Sangare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badra Ali Sangare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badra Ali Sangare 30 Mayıs 1986 tarihinde Bingerville şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badra Ali Sangare Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Badra Ali Sangare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Badra Ali Sangare'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Badra Ali Sangare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badra Ali Sangare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Badra Ali Sangare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badra Ali Sangare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında ES Bingerville

1 Ocak 2006 yılında Chonburi FC

1 Temmuz 2007 yılında BEC Tero Sasana

1 Ocak 2009 yılında ROC Charleroi-M.

1 Temmuz 2009 yılında Séwé Sports

1 Temmuz 2012 yılında Ivoire Academie

1 Ocak 2014 yılında ASEC Mimosas

17 Kasım 2015 yılında AS Tanda

31 Temmuz 2017 yılında FS Stars

14 Ağustos 2019 yılında Uthongathi

22 Eylül 2020 yılında JDR Stars FC

5 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Badra Ali Sangare kimdir

Badra Ali Sangare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badra Ali Sangare şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Académie J-M Guillou

Badra Ali Sangare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 23 numaralı formasıyla 13 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Badra Ali Sangare nereli

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