BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşması, tüm İslam camiasında tepki almaya devam ediyor. BAE'nin Filistin'i sırtından vurduğunu belirten Müslümanlar anlaşmada BAE'den geri adım beklerken bir protesto gösterisi de Sudan'da gerçekleştirildi.

PROTESTOCULARDAN ANLAŞMAYI KINAYAN DÖVİZLER

Sudan'ın başkenti olan Hartum'da toplanan protestocular, Birleşik Arap Emirlikleri binasının önünde konumlanarak BAE'nin İsrail ile imzalamış olduğu normalleşme anlaşmasını protesto etti. Göstericiler, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan'ı ve normalleşme anlaşmasını kınayan dövizler taşıdı.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Televizyonunda yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının geleceğini belirleme yetkisinin Filistin halkında olması gerektiğini savunarak İsrail ile BAE tarafından imzalanan anlaşmanın Filistin halkını sırtından vurduğunu belirtmiş ve "Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir." ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda BAE, İsrail ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamayı 'Siyonist harekete katılma açıklaması' olarak nitelendiren Urekayt, açıklamasında, " Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir." sözlerine yer verdi.