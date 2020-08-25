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  3. BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanarak tüm İslam camiasında yoğun tepkilere neden olan normalleşme anlaşmasına bir protesto da Sudan'dan geldi. Sudan'ın başkentinde toplanan göstericiler anlaşmayı tanımadıklarını belirtti.

BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşması, tüm İslam camiasında tepki almaya devam ediyor. BAE'nin Filistin'i sırtından vurduğunu belirten Müslümanlar anlaşmada BAE'den geri adım beklerken bir protesto gösterisi de Sudan'da gerçekleştirildi.

BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

PROTESTOCULARDAN ANLAŞMAYI KINAYAN DÖVİZLER

Sudan'ın başkenti olan Hartum'da toplanan protestocular, Birleşik Arap Emirlikleri binasının önünde konumlanarak BAE'nin İsrail ile imzalamış olduğu normalleşme anlaşmasını protesto etti. Göstericiler, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan'ı ve normalleşme anlaşmasını kınayan dövizler taşıdı.

BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Televizyonunda yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının  geleceğini belirleme yetkisinin Filistin halkında olması gerektiğini savunarak İsrail ile BAE tarafından imzalanan anlaşmanın Filistin halkını sırtından vurduğunu belirtmiş ve "Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir." ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda BAE, İsrail ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamayı 'Siyonist harekete katılma açıklaması' olarak nitelendiren Urekayt, açıklamasında, " Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir." sözlerine yer verdi.

BAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildiBAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Sudan'da protesto edildi

Berna Akkaya
Editör


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