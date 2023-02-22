Bafan Augustine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bafan Augustine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bafan Augustine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bafan Augustine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bafan Augustine 5 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bafan Augustine Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bafan Augustine, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Bafan Augustine'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bafan Augustine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bafan Augustine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
1 Kasım 2021 yılında Shooting Stars
Bafan Augustine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bafan Augustine şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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