Bağ ne demek, TDK'ya göre Bağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağ ne demek? Bağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağ kelimesi. Peki bağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağ nedir, bağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bağ kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne

- Sargı

- Bağlam, deste, demet

- İlgi, ilişki, rabıta

- Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

- Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm

- Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret

- Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

- Meyve bahçesi



BAĞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ayakkabının bağı çözüldü.

- Yaramın bağını değiştireceğim.

- Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz.

- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

- Eklem bağı, asıcı bağ.

- Kadıköy'den Fenerbahçe'ye kadar olan saha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür.



BAĞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun

- bağ babadan, zeytin dededen kalmalı

- bağ bayırda, tarla çayırda

- bağ bozmak

- bağ budamak

- bağı ağlayanın yüzü güler



BAĞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bağ doku, bağ-fiil, organik bağ, ağız bağı, ayak bağı, bel bağı, boyun bağı, diz bağı, domuzbağı, düzen bağı, etek bağı, göbek bağı, gönül bağı, göz bağı, kan bağı, kasık bağı, kol bağı, sancak bağı

- bağ bahçe, bağ bıçağı, bağboğan, bağ bozumu, bağ çubuğu, bağkesen

