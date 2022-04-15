Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? Abdullah Özdemir siyasi hayatı ve biyografisi

Bağcılar Belediyesi Meclisi bugün önceki başkan Lokman Çağırıcı'nın istifasının ardından yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti grubu belediye başkanı adayı olarak Abdullah Özdemir'i İYİ Parti grubu ise Hafize Ayşe Çelebi'yi aday gösterdi. Yapılan oylama sonucunda 37 oy alan Abdullah Özdemir yeni Bağcılar Belediye Başkanı oldu. Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir'in biyografisi merak konusu oldu. Peki Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? Abdullah Özdemir'in siyasi hayatı ve biyografisi haberimizde...

BAĞCILAR BELEDİYESİ BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HANGİ PARTİDEN? ABDULLAH ÖZDEMİR SİYASİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Bağcılar Belediyesi Başkanlığı görevine seçilen Abdullah Özdemir, 1938 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Lisan eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü (Yarı İngilizce) tamamlayan Özdemir, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni yaptı.

Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev aldı.

Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi'dir ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir.

15 Nisan 2022 Cuma günü, önceki dönem Belediye Başkanı olan Lokman Çağırıcı'nın kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisinde yapılan başkanlık seçiminde 37 oy alan Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediyesi Başkanı olarak seçilmiştir.

İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.