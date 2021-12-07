Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaparak köprüde asılı kaldı! Yaralılar var! TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı. Köprüde asılı kalan midibüs metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Yaralananlar da oldu.

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TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde içerisinde insanların bulunduğu cezaevi midibüsü kaza yaparak köprüde asılı kaldı. Felaket senaryosu yazdıracak olan olayda, şans eseri metrelerce yükseklikte kalan midibüsün yere düşmemesi "büyük şans" dedirtti. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin ambulansa alındığı biliniyor. Bağcılar