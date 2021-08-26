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  3. Bağcılar'da direksiyon başında çocuk! Babaya  2 bin 698 lira ceza!

Bağcılar'da direksiyon başında çocuk! Babaya  2 bin 698 lira ceza!

Bağcılar'da, çocuğu direksiyon başına oturtan babaya para cezası verildi. 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek, hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye soktuğu kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

Bağcılar'da direksiyon başında çocuk! Babaya  2 bin 698 lira ceza!

Bağcılar'da otomobilin başına 9 yaşındaki çocuğu oturttuğu için para cezasına çarptırıldı.
  
Olay, Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametin 25 Ağustos 2021 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K. adlı çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun anne ve babasının da olduğu görülüyor.

Bağcılar'da direksiyon başında çocuk! Babaya  2 bin 698 lira ceza!

SAVUNMASI OĞLUM ARABALARA ÇOK MERAKLIYDI OLDU!

Durum üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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