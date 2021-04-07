Bağcılar’da ikinci el oto alıp-satan iş yerleri ruhsatlandırılıyor

Bağcılar Belediyesi, 2005/9207 sayılı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği ikinci el motorlu kara taşıt ticareti yapan iş yerlerini ruhsatlandırmaya başladı. Bu kapsamda 3 tane büyük oto galericiler sitesi bulunan Bağcılar'da 1250 iş yeri, değişen yönetmelikle birlikte gerekli evrakları ibraz etmesi halinde ruhsatlarını alabilecek.

İkinci el motorlu kara taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve tüketiciler açısından güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile oto alım-satım yapan iş yerinin faaliyet konuları "İkinci El Motorlu Kara Taşıt Ticareti" olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış ve belirli standartlar getirilmişti.

İstanbul Valiliği'nin de "Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin" 17.03.2021 tarihli olumlu görüş yazısının üzerine Bağcılar Belediyesi'nce yönetmeliğe uygun şekilde ilçe genelindeki ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan işletmeleri ruhsatlandırmaya başladı.

BAĞCILAR'DA 1250 İŞ YERİ BU KAPSAMA GİRİYOR

Bu kapsamda Bağcılar'da İSTOÇ Oto Market, Oto Center ve Automall olmak üzere 3 ayrı noktada toplu olarak "İkinci El Motorlu Kara Taşıt Ticareti" faaliyeti gösteren bin 250 iş yerinin sahibi, ruhsatlarını almak için Bağcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat ediyor.

Başvuruda bulunanlar, vergi levhası, tapu fotokopisi, kira kontratının aslı, yangın tüpü faturası, mali sorumluluk sigortası, mesleki yeterlilik belgesi (Seviye 4 - Seviye 5), vergi levhası şahıs adına ise oda kayıt belgesi, şirket adına ise şirkete ait belgeler, iş sağlığı ve güvenliğine ait evrakları ibraz etmesi durumunda ruhsatlandırma süreci başlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı