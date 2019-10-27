Bağdadi operasyonuna "Kayla Muller" adı verildi

NBC kanalına konuşan O'Brien, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona Kayla Muller'ın adını verdiğini söyledi.

Örgütün 2013’te kaçırdığı Amerikalı yardım görevlisi Kayla Mueller’in Bağdadi ile zorla evlendirildiği, IŞİD liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı biliniyor. Mueller 2015’te Rakka’da bir hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

Gazete Duvar’ın haberine göre; Arizonalı bir insan hakları savunucusu ve insani yardım görevlisi olan Kayla Mueller, Aralık 2012'de Türkiye sınırında Suriyeli sığınmacılara yardım eden bir kuruluşta çalışmaya başlamıştı. Ağustos 2013'te, Suriyeli erkek arkadaşıyla birlikte Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Halep'teki bir hastanesine internet bağlantısı kurmak üzere gitmişti. Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, çok sayıda Batılının kaçırıldığı bir dönemde, Suriye'nin uluslararası yardım kuruluşu çalışanları için güvenli olmadığına dikkat çekmiş; Mueller'in de Suriye'ye geleceği konusunda kendilerine bilgi vermediğini belirterek onu ertesi sabah Türkiye'ye dönebilmesi için bir otobüs durağına bırakmaya çalışmıştı.

CİNSEL SALDIRIYA VE İŞKENCEYE MARUZ BIRAKILDI

Araç bu sırada IŞİD tarafından pusuya düşürüldü. Mueller ve erkek arkadaşı olduğu sanılan Suriyeli bir erkek rehin alındı. IŞİD militanları Suriyeli erkeği sonradan serbest bıraksa da, 26 yaşındaki Mueller bırakılmadı. Amerikan ordusunun ve ailesinin onu kurtarma yönündeki bir dizi girişimi sonuçsuz kaldı; Obama yönetiminin aileden gelen ‘IŞİD'le rehine takası' taleplerini reddetmesi tartışma yarattı ve sonuç olarak Mueller'in zorla Bağdadi ile evlendirildiği, IŞİD liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

REHİNELERİ TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN KAÇMADI

Bu süreçte Mueller ile birlikte esir alınıp sonradan serbest bırakılan rehineler ise Amerikalı kadının IŞİD'in propagandasına alet edilme girişimlerini güçlü bir şekilde reddettiğini anlattı. Mueller'in IŞİD militanlarına direndiği, birlikte esir tutulduğu iki Ezidi kadını Batılı görünüşü nedeniyle tehlikeye atmamak için kaçma şansını da kullanmadığı belirtilmişti.

Annesi Marsha Mueller kızının ölümünden sonra Guardian gazetesine demecinde, “Kayla'yla birlikte tutulan Ezidi kadınlardan öğrendiğimize göre, çok acı çekti ama kendi acılarını saklamaya çalıştı. Kayla'nın onlara bir anne veya abla gibi davrandığını, onları hep koruduğunu ve bir gün evlerine dönecekleri konusunda yüreklendirdiğini anlattılar” diyecekti…

Kayla'nın Şubat 2015'te, Ürdünlü bir pilotun yakılarak öldürülmesine karşı misilleme olarak Rakka'da düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği iddia edildi. IŞİD, 18 aydır rehin tuttuğu Mueller'in burada öldüğüne dair üç fotoğrafı ailesine e-posta yoluyla ulaştırdı. Mueller'in yaşamını yitirdiği, Amerikan istihbaratı tarafından da teyit edildi.