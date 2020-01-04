Bağdat'ta sular durulmuyor,6 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın yerel televizyon kanallarından biri olan Sümeriye televizyon kanalının ir güvenlik kaynağından aktardığı bilgiye göre, başkent Bağdat'ın kuzeyideki Taci bölgesinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi.

Bİr diğer medya organlarında verilen habere göre ise, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu bilgisi aktarılmış durumda.

HAŞDİ ŞABİ'DEN AÇIKLAMALAR VAR

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, sabaha karşı bir konvoya düzenlenen son hava saldırısının Haşdi Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Irak Haber Ajansı'nın (İNA) verdiği haberde, Haşdi Şabi Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.





6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu arada olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

"SALDIRI LİDERLERE DEĞİL, SAĞLIK KONVOYUNA"

"Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

HAŞDİ ŞABİ NEDİR?

Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleri çoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükümetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt.





NE OLMUŞTU?

Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.





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