Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, saldırının sesi kentin bazı bölgelerinden de duyuldu.

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü belirtilirken füze saldırısı ile ilgili bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.