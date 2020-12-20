İtalya'da son 24 saatte 352 can kaybı!Ahmet Erdoğan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştüBağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısıBakan Koca: Sağlık sistemimize olan güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulmalıÇok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak?Beşiktaş-Erzurumspor maçında gol yağmuru!Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den korkutan açıklama: “Umarım kötü senaryo gerçekleşmez”Yılmaz Erdoğan neden yok? | Yılmaz Erdoğan neden Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı?Ünlü fenomen Merve Taşkın hakkında 8 yıla kadar hapis istemi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, saldırının sesi kentin bazı bölgelerinden de duyuldu.

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü belirtilirken füze saldırısı ile ilgili bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT