Bagetli ne demek, TDK'ya göre Bagetli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bagetli ne demek? Bagetli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bagetli kelimesi. Peki bagetli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bagetli nedir, bagetli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAGETLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bagetli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bagetli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bageti olan



BAGETLİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çifti sekiz liraya satın alınmış, yanları el işi bagetli siyah çoraplarını giymiş.

