Bağı ne demek, TDK'ya göre Bağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağı ne demek? Bağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağı kelimesi. Peki bağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağı nedir, bağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bağı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bağı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyü

