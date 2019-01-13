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Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı: Koalisyon hükümetinden ayrılacağız

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos "Koalisyon hükümetinden ayrılacağız." dedi.

Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı: Koalisyon hükümetinden ayrılacağız

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos "Koalisyon hükümetinden ayrılacağız." dedi.

Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı. 

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