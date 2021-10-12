Bağır ne demek, TDK'ya göre Bağır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağır ne demek? Bağır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağır kelimesi. Peki bağır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağır nedir, bağır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAĞIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göğüs

- Ok yayı ve dağda orta bölüm

- Ciğer, bağırsak vb. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa



BAĞIR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bak çorak tarlasında sabanına dayanmış / Geniş alnı güneşle, bağrı ateşle yanmış



BAĞIR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bağrına basmak

- bağrına taş basmak

- bağrını delmek

- bağrını ezmek

- bağrı yanmak



BAĞIR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bağır yeleği, bağrıkara, bağrı kara, bağrı yanık, bağrı yufka, kurtbağrı

