Bağırsak problemleri, mide yanması ve kilo artışı... Uyku düzensizliğinin ardındaki riskler!

İnsan yaşamının en önemli yapıtaşlarından olan uyku, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, uyku düzeninin önemine vurgu yaparak, “Normal uyku süresi ortalama 7-8 saat olmalıdır." dedi.

"UYKU KALİTELİ, SAĞLIKLI, YETERLİ OLMALI"

Prof. Dr. Vedat Göral, uykunun sindirim sistemi problemlerine dahi yol açabildiğini vurguladı. Göral, uykunun sağlıklı, kaliteli, yeterli ve uygun süreli olması gerektiğine işaret ederek “Normal uyku süresi ortalama 7-8 saat olmalıdır. Uyku bozuklukları ile iltihabi bağırsak hastalığı, ülser ve reflü hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, karında şişkinlik, gaz, karaciğer yağlanması ve hatta kalın bağırsak kanseri ile ilişki bulunmuştur. Sindirim sistemi şikayetlerinin uyku anormallikleri ile ilişkili olduğu açıktır. Ayrıca sindirim sistemi şikayetleri olan kişiler, sağlıklı uyku düzenine sahip olanlara göre daha fazla kronik uykusuzluk yaşamaktadır” diye konuştu.

"UYKUSUZLUK MİDE ASİDİNE, YANMAYA VE KRAMPLARA NEDEN OLABİLİR"

Mide rahatsızlıkları ile uyku arasındaki bağlantıya değinen Göral, reflüsü olanların uykuya dalmakta zorluk çekmediğine ancak gece öksürük veya boğulma nöbetleriyle uyanabildiklerine değindi. Göral şöyle devam etti: "Uykusuzluk ertesi gün içinde stres ve gerginliğe, mide asidinde artma, kramp, ağrı ve yanmaya neden olabilir. Uyku apnesi olanlarda stres hormonlarının fazla salgılanması ve hipoksi nedeni ile midede kanama riski olabilir."

"Huzursuz Bağırsak sendromu yani İBS hastalığı da uykusuzluktan olumsuz etkilenir. IBS'li kadınlarda, uykusuzluk çekenlerde, gece melatonin ve triptofan düzeylerinde azalmalar olur ve bu da kötü uyku kalitesine katkıda bulunabilir. Ayrıca uyku ritmindeki bozukluklar, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyip, bağırsakta iltihap artışına ve dolayısıyla semptomların artışına neden olabilir. Düşük uyku kalitesi ertesi gün karın ağrısı, kaygı bozukluğu ve yorgunluğa neden olabilir, yani mutsuz bağırsak şikayetleri artabilir. Bu nedenle bu kişiler için düzenli uyku çok önemlidir. Uykusuzluk çekenlerde iltihabi bağırsak hastalığı olarak bilinen ülseratif kolit ve Crohn hastalığı daha fazla görülür, uykusuzluk dönemlerinde bağırsak şikayetleri de artar."

"YETERSİZ UYKU HORMON DENGESİNİ BOZUYOR"

Yetersiz uykunun insan sağlığına ciddi etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral, hormonların dengesinin bozulduğunu söyledi. Göral uykusuzluğun stresi arttırmasına bağlı olarak bağırsak sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Artan stres bağırsak geçirgenliği sorunlarına veya sızdıran bağırsak olarak bilinen hastalığa neden olabilir. Burada yiyecek ve toksinler, bağırsaktan kan dolaşımına geçebilir."

"Bu şişkinlik, iltihaplanma, mide ağrıları, gıda hassasiyetleri ve bağırsak mikrobiyotasında değişiklikler gibi bir dizi soruna yol açabilir. Kötü ve kalitesiz uyku, mutsuz bağırsak yani IBS’deki gaz, şişkinlik ile ortaya çıkan fonksiyonel dispepsi belirtilerine neden olabilir. Obezite, uyku apnesi için önemli bir risk faktörüdür ve yetersiz uyku ile sonuçlanır, bu da gastrointestinal hastalığa yol açabilir."

"UYKUSUZLUK YEME ALIŞKANLIKLARININ BOZULMASINA NEDEN OLUYOR"

Uyku kalitesinin insan bedenine ciddi etkileri olduğuna dikkat çeken Göral, kilo verme konusunda da durumun değişmediğini söyledi. Göral, "Kilo vermeye güçlü bir şekilde odaklanmak, altta yatan gastrointestinal rahatsızlıkları olan hastalarda mevcut semptomları iyileştirebilir. "

"Uykusuzluk ayrıca stres hormon salınımını da artırarak, iştahın ve kilonun artmasına, yeme alışkanlıklarının bozulmasına, dolayısıyla karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar kronik uyku bölünmesinin yarattığı yağ kitlesi artışının, bağırsaklardaki mikrobik yapıda değişikliklere yol açtığını gösteriyor. Bağırsak florasında ortaya çıkan bu değişiklikler bağırsakların geçirgenliğini artırıyor, vücutta özellikle yağ dokusunda iltihap reaksiyonu yaratarak insülin direncinin ortaya çıkmasına ve karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Karaciğer sirozu olan hastalarda daha az uyku, gece daha sık uyanma, uykuya dalmada zorluk, sabah yorgunluğu gözlemlendi. Bu da hastalığa olumuz etki yapar." dedi.