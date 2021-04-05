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Bağışıklık sistemini korumak mümkün! "Bitkisel takviyeler doğal şifa kaynağı"

Hastalıklarda bitkisel kaynaklardan sık sık yararlanılıyor. Bu konuda özellikle alanında uzman kişilerden ve doktorlardan destek almak gerekiyor. Fitoterapi uzmanı Sinan Alabalık, bitkisel ürünlerle, doktor önerisi dahilinde vücut bağışıklığının kazanılabileceğini söyledi. İşte uzman isimden öneriler...

Bağışıklık sistemini korumak mümkün! "Bitkisel takviyeler doğal şifa kaynağı"

Diyarbakır'da yıllardır tamamlayıcı bitkisel ilaçlarla hizmet veren fitoterapi uzmanı Sinan Alabalık, bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığının kazanılabileceğini söyledi. Fitoterapi uzmanı Sinan Alabalık, bahar aylarındaki salgınlara karşı vatandaşları uyardı. Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığının artabileceğini kaydeden Alabalık, GDO'lu ürünlerin bağışıklık sistemini bozduğunu söyledi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

Alabalık, "Özellikle gribal enfeksiyonlarda bağışıklık sistemini güçlendirmemiz lazım. Apiterapi ürünlerini kullanmalıyız. Bunun yanı sıra antiviral çayları içmekte fayda var, bu çaylar gribal enfeksiyona karşı oldukça etkili. Doğada bulunan ada çayı, olmazsa olmazımız ve müthiş antiviral çayımız. Buna limon da ilave ettiğimiz zaman bağışıklık sistemini güçlendiririz. Özellikle kuşburnu 1 kilogramı 60 kilogram limon ve portakala eşdeğer C vitamini vardır. Kış mevsiminde astım ve KOAH oldukça yaygın vaziyette. Bize gelen hastalarımıza yapmış olduğum bitkisel ve gıda destekli karışımlarla 6 aylık sürede tamamıyla astım ve KOAH'ı tedavi ettik, gelen hastalarda da bunu gördük. İnsanlar iyileşince ben de mutlu oluyorum" dedi.

"GDO'LU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN"

Bağışıklık sistemini çökerten GDO'lu ürünlerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Alabalık, "Her ürün mevsiminde kullanılmalı, tüketilmeli. Salatalık, domates, patlıcan ve biber yazın tüketilmeli. Kış mevsiminde kış mevsimi ürünleri tüketilmeli. Son yıllarda GDO'lu ürünlerden dolayı insanların genetik yapıları bozulmuş ve bağışıklık sistemleri çökmüş vaziyette. Mor renk meyve ve sebze türünü tüketmekte fayda var. Hayatım boyunca 1 kez tek hastaneye gittim gözlerim için bunun dışında hastaneye gitmedim. Bitkisel ürünlerle kendi tedavimi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemini korumak mümkün!

Bağışıklık sistemini korumak mümkün!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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