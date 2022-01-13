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Bağlama Zarf-Fiili ne demek, TDK'ya göre Bağlama Zarf-Fiili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bağlama Zarf-Fiili kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bağlama Zarf-Fiili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bağlama Zarf-Fiili nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bağlama Zarf-Fiili kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bağlama Zarf-Fiili ne demek, TDK'ya göre Bağlama Zarf-Fiili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağlama zarf-fiili ne demek? Bağlama zarf-fiili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağlama zarf-fiili kelimesi. Peki bağlama zarf-fiili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağlama zarf-fiili nedir, bağlama zarf-fiili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAĞLAMA ZARF-FİİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağlama zarf-fiili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağlama zarf-fiili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağlaç olan ve görevinde kullanılarak kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kişi bakımlarından uyan -ıp ekini almış fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi

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