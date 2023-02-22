Bagus Kahfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bagus Kahfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bagus Kahfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bagus Kahfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bagus Kahfi 16 Ocak 2002 tarihinde Magelang şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Endonezya uyrukludur.Gerçek adı da Amiruddin Bagus Kahfi Alfikri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bagus Kahfi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Bagus Kahfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bagus Kahfi'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bagus Kahfi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baguskahfiii/

Bagus Kahfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bagus Kahfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bagus Kahfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bagus Kahfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Frenz United

1 Temmuz 2016 yılında PSSA Asahan

19 Kasım 2018 yılında Barito Youth

1 Ocak 2019 yılında Garuda Select

1 Haziran 2019 yılında Barito Youth

31 Ekim 2019 yılında Garuda Select

31 Mart 2020 yılında Barito Youth

1 Nisan 2020 yılında Barito Putera

5 Şubat 2021 yılında Utrecht U18

1 Temmuz 2021 yılında Utrecht U21

22 Ağustos 2022 yılında Asteras Tripoli

Bagus Kahfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bagus Kahfi şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SSB Gelora Putra DeltrasSSB Blue EagleSB Putra Kalimantan TengahSSB UNDIPPPLPD Musi Banyuasin (2015–2016)Frenz United (2016–2017)PSSA Asahan (2017)PPLP Sumatera Utara (2017)Chelsea Soccer School (2017–2018)PPLP Jawa Tengah (2018)Barito Putera U18 (2018)Garuda Select (2019)Barito Putera U20 (2019)FC Utrecht U21 (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.