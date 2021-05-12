Bahar Candan'dan bir ilginç açıklama daha! "Ben bir silahım" dedi

İşte Benim Stilim moda yarışmasıyla ünlü olan Bahar Candan, ünlü sunucu Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda yayınladığı "Gör Beni" programına konuk oldu. Programda kariyeri hakkında ağlayarak açıklamalarda bulunan Candan, magazin gündemine oturdu.

"BENİM ÇOK İYİ KONTROL EDİLMEM LAZIM"

Sözleriyle magazin gündeminden düşmeyen Candan programda, "Bahar Candan bir silah ve kimin elinde olduğu çok önemli. Kendi kafasına da sıkabilir. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım." dedi. Açıklamalarına devam eden Candan, "Sosyal mecralara sakız çiğnerken koyduğum videolarımın bir amacı var. Yüzde 96'sı beni takip etmiyor. Bu da inanılmaz bir istatistik. Guinness Rekorlar Kitabı'na girerim. Bence benim kadar kimse yoktur." diye konuştu.

AĞLAYARAK ANLATTI

Kariyerine ilişkin konuşurken gözyaşlarını tutamayan ünlü fenomen, "Hiç kimse tek başına ünlü olmuyor. Hiç kimsenin amacı olmadan ünlü olabileceğine inanmıyorum." diye kaydetti.

MAAŞINI VERECEĞİ ARKADAŞ ARAMIŞTI

Öte yandan Bahar Candan geçtiğimiz günlerde, çok yalnız olduğunu belirterek 5 bin TL maaş ile kendisine arkadaşlık yapabilecek birini aramıştı. İş şartlarını Instagram hesabından duyuran Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.