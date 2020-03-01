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  3. Bahar Kalkanı Harekatı için yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Bahar Kalkanı Harekatı için yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerde sabah namazında cin okunacağını bildirdi.

Bahar Kalkanı Harekatı için yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından  önemli bir açıklama yaptı. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti.

Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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